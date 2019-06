Madkom i Edge One Solutions zainwestują w Akcelerator Inteligentnych Miast

"Madkom i Edge One Solutions dokapitalizują AIM kwotą 300 tys. zł w zamian za 78,98% udziałów w spółce. Dodatkowo obie spółki udzielą AIM do 2,5 miliona zł pożyczki, aby zapewnić wkład własny konieczny do realizacji umowy z NCBR" - czytamy w komunikacie.