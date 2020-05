Maseczki ochronne. W dwa miesiące polskie firmy wyprodukowały ponad 35 mln sztuk

Maseczki, rękawice, środki dezynfekujące czy przyłbice to w ostatnim czasie bardzo poszukiwane towary na rynku. W związku z tym Główny Urząd Statystyczny zebrał od firm zatrudniających co najmniej 50 osób szczegółowe informacje na temat produkcji.

Okazuje się, że w samym marcu firmy wyprodukowały łącznie 26 515 929 maseczek ochronnych. Jeśli dodać do tego kwietniową produkcję, wyjdzie w sumie blisko 35,5 mln maseczek.

Co z bardziej skomplikowanym sprzętem takim jak np. respiratory? Niestety polskie firmy objęte badaniem GUS nie produkowały ich. Wytworzyły za to około 1251 kg różnego rodzaju części do respiratorów.