Mastercard: 72% klientów banków zainteresowanych otwartą bankowością

"Już wiemy, że otwarta bankowość dała bankom i fintechom wiele nowych możliwości poszerzania oferty. Najbardziej zyskują na tym klienci, którzy mogą korzystać z innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu 'bankowanie' staje się prostsze i wygodniejsze. W naszym badaniu konsumenci ocenili, że usługi z największym potencjałem to te, które są w stanie zagwarantować im dodatkowe korzyści, pomagają zarządzać finansami czy gwarantują większy spokój ducha" - powiedział vice president, Mastercard Data &Services Krzysztof Sobala, cytowany w komunikacie.

Ankietowanym najbardziej do gustu przypadły te usługi, które zwiększają wygodę w zarządzaniu finansami oraz gwarantują im dodatkowe korzyści, jak na przykład niższe ceny, podano także.

"Największą szansę na rynkowy sukces wydają się mieć nowatorskie usługi, z których klienci chętnie by skorzystali:

- wszystkie rachunki w jednym miejscu - pozwala na podgląd rachunków oraz historii transakcji z kilku banków w jednym miejscu. 70% ankietowanych chciałoby z takiej usługi skorzystać, a zdaniem 53% jest to nowatorskie rozwiązanie. Ankiety tematyczne w aplikacji bankowej - dopasowane do demograficzno-zakupowego profilu klienta. Ich wypełnienie gwarantowałoby dodatkowe rabaty lub bilety do kina, z czego skorzystałoby 68% respondentów.