Mastercard: 96% polskich internautów korzysta z usług e-bankowości

Dostęp do konta przez internet stał się już standardem w ofercie banków , a ponad 10 mln klientów w Polsce korzysta z usług bankowych za pośrednictwem smartfona. Ankietowani uważają, że takie usługi są wygodne i pozwalają oszczędzać czas. Są też zainteresowani korzystaniem z rozwiązań tzw. bankowości otwartej, takich jak na przykład aplikacja pozwalająca zarządzać środkami zdeponowanymi w różnych bankach. Jednocześnie najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z cyfrowych usług finansowych jest bezpieczeństwo, a banki pozostają najbardziej zaufanym źródłem informacji o zarządzaniu finansami , podano.

"Powyższe dane obrazują też technologiczne zaawansowanie Polaków, którzy znaleźli się w ścisłej, europejskiej czołówce. Tylko Rosjanie powszechniej korzystają z usług bankowości cyfrowej - 99% badanych, w tym 60% co najmniej raz w tygodniu. Tym samym wyprzedzamy uznawane za rynku rozwinięte kraje Europy Zachodniej, takie jak na przykład Niemcy, Francja czy Wielka Brytania" - czytamy w komunikacie.

Wśród zalet cyfrowej bankowości ankietowani najbardziej doceniają szybkość (76%), łatwość użycia (71%), a także dostępność w dowolnym miejscu i czasie (30%). Oszczędność czasu jest przy tym dla Polaków ważniejsza niż dla innych Europejczyków (średnia europejska 66%), co pokazuje, że coraz częściej zależy nam na tym, żeby operacje finansowe zrealizować możliwie szybko. Oszczędność czasu i wygoda jednak nie wystarczą. Przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z usług bankowości cyfrowej na pierwsze miejsce wysuwa się bezpieczeństwo, na które wskazuje 73% badanych. Dopiero później użytkownicy zwracają uwagę na: wygodę użytkowania (35%), niskie koszty i programy lojalnościowe (29%) oraz na przejrzystość i możliwość kontroli wydatków (25%), wskazano również.

"W ostatnich latach, wśród cyfrowych usług finansowych, najbardziej dynamicznie rośnie popularność bankowości mobilnej. Polacy uważają, że ten trend się utrzyma. Według ankietowanych w badanu Mastercard, na sukces bankowości mobilnej składają się wygoda i prostota użytkowania (64%), możliwość realizacji transakcji finansowych za pomocą telefonu (30%), a także nowoczesność i dopasowanie tej usługi do ich stylu życia (22%). Polacy przewidują też, że 'bankowanie przez telefon' będzie powodowało zmniejszenie znaczenia placówek banków. O ile 92% z nich wierzy, że za 10 lat oddziały bankowe będą nadal funkcjonować, o tyle 62% uważa, że ich liczba w tym czasie spadnie" - czytamy dalej.

We wrześniu 2019 r . w życie wejdą nowe przepisy, które sprawią, że rzeczywistością stanie się tzw. otwarta bankowość, w której usługi do tej pory zarezerwowane dla banków będą mogli świadczyć też inni rynkowi gracze. Jedni i drudzy będą ze sobą konkurować, ale też współpracować, dzięki czemu usługi finansowe staną się jeszcze bardziej innowacyjne i wygodne.

"Presja konkurencyjna ze strony nowych, cyfrowych graczy może być wyzwaniem dla tradycyjnych banków. Klienci oczekują bowiem od swojego banku wygody, którą zapewnia coraz mocniej obecna w ich życiu technologia. 30% Polaków uważa, że ich bank powinien być bardziej dostępny, a jego produkty prostsze w obsłudze. 24% ankietowanych sygnalizuje potrzebę większej przejrzystości i kontroli nad wydatkami w czasie rzeczywistym. Z kolei 23% oczekuje większej elastyczności, co rozumieją jako brak długoterminowych umów, możliwość konsultacji 24 godz. na dobę itp. 57% Polaków rozważa zmianę swojego aktualnego banku na bardziej cyfrowy i mobilny, z czego 12% planuje taką zmianę zrealizować w ciągu najbliższego roku" - wynika z badania.

Banki, mimo że mogą odczuwać presję konkurencyjną ze strony nowych graczy, mają jeden z kluczowych zasobów - zaufanie klientów. 65% respondentów w badaniu Mastercard odpowiedziało, że ich zaufanym źródłem informacji o zarządzaniu finansami są właśnie banki. Co więcej, zaufanie to jest jeszcze wyższe (71%) w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat), która szczególnie chętnie korzysta z technologicznych nowinek. Dopiero na dalszych miejscach znalazły się inne godne zaufania źródła informacji o finansach, takie jak: rodzina i przyjaciele (39%), media tradycyjne (35%) i media społecznościowe (19%). Polacy do mediów, zarówno tych tradycyjnych, jak społecznościowych, mają największe zaufanie w Europie (średnia europejska odpowiednio 21% i 11%), wskazano.