Mastercard formalnie został udziałowcem Polskiego Standardu Płatności

Mastercard stał się udziałowcem Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora BLIK-a, podały spółki we wspólnym komunikacie. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym to ostatni etap formalny procesu zapoczątkowanego podpisaniem listu intencyjnego o strategicznej współpracy w grudniu 2018 roku. Obecnie PSP ma 7 udziałowców, z których każdy posiada równą liczbę udziałów. Oprócz Mastercard są to Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska.