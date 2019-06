Maxcom pracuje nad rozszerzeniem współpracy z Meizu na kolejne kraje europejskie

"W ciągu pierwszych 6 miesięcy, czyli do końca 2018 r. Maxcom sprzedał kilkadziesiąt tysięcy smartfonów nowej generacji marki Meizu. To bardzo zadowalający wynik, zwłaszcza, że na drugą połowę ubiegłego roku przypadła wymiana asortymentu w Meizu, związana ze zmianą sposobu certyfikacji Google na rynku europejski, przez co realną sprzedaż na dużą skalę rozpoczęliśmy dopiero pod koniec roku. Aktualnie smartfony są dostępne w największych sieciach handlowych, sklepach telekomunikacyjnych oraz u operatorów telefonii komórkowej: Orange i Play" - powiedział ISBnews Wilusz.