mBank umożliwi założenie konta na selfie pod koniec czerwca

"Założenie rachunku z użyciem smartfona to proces, który uzupełnia dotychczasowe kanały akwizycji i daje możliwość korzystania z usług mBanku także tym klientom, w pobliżu których nie ma placówki lub nie mają czasu umówić się z kurierem. To duża oszczędność czasu. Bank liczy, że w ten sposób zachęci do korzystania ze swoich usług osoby, które do tej pory się na to nie zdecydowały. Na tym etapie mBank umożliwi założenie rachunku indywidualnego dla osób powyżej 18. roku życia" - czytamy w komunikacie.