MC przekaże 180 mln zł ze środków unijnych na laptopy dla uczniów i nauczycieli

"Zależy nam na czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na najszybszy i najprostszy tryb. Nasz cel to możliwie najmniej formalności i jak najszybsze wypłaty. Jeśli któryś z samorządów już dziś wie, że jego nauczyciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu, już teraz może je kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. cytowany w komunikacji.

"Wydatki można już ponosić, wnioski zaczniemy przyjmować od 1 kwietnia. Nie wskazujemy parametrów sprzętu, zależy nam na tym, by gminy zmaksymalizowały efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby mieszkańców i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu. Chodzi o to, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów. Kolejny krok - to wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Nie potrzeba wkładu własnego" - czytamy dalej