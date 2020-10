MCI ma w planach 3-5 nowych inwestycji w horyzoncie kolejnych 2 lat

"Udało nam się relatywnie szybko zrealizować plany, które mieliśmy na ten rok, blisko 600 mln zł exitów zrobiliśmy w zasadzie w I-III kw. Zaczęliśmy rok od rekapitalizacji węgierskiego Netrisk. Mamy szansę razem z nowym inwestorem TA Associates zbudować europejskiego championa. Kolejna duża transakcja to Frisco. Było sporo mniejszych transakcji, wyszliśmy z trudnego rynku w Turcji, czy przeprowadziliśmy transakcję Prowly. Rocznie staramy się realizować 600-800 mln zł gotówkowych exitów. Wyjście z inwestycji z ATM oznacza realizację planu na 2021 rok w 90% i daje istotną szansę na przekroczenie tego planu" - powiedział Czechowicz w rozmowie z ISBtech i ISBnews.TV.

Kilka dni temu MCI podało, że MCI.EuroVentures i Mezzanine Management uzgodniły sprzedaż 100% akcji ATM - lidera polskiego rynku centrów danych - na rzecz Global Compute Infrastructure LP, platformy wspieranej przez Goldman Sachs Merchant Banking Division. Łączna cena została ustalona na ok. 533,3 mln zł.

"Staramy się co pół roku aktualizować nasz panel exitowy, żeby nasi partnerzy biznesowi widzieli nasze założenia: w których latach poszczególne spółki chcemy sprzedawać. Na 2021 rok w tej chwili to 3-5 projektów inwestycyjnych, jak uda się zrealizować jeszcze w IV kw., to bardzo dobrze, bo wtedy nowy rok poświęcimy na nowe inwestycje" - powiedział też Czechowicz.