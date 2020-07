MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił squeeze-out ATM, notowania na GPW zawieszone

"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 739 167 akcji zwykłych, na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, tj. łącznie uprawniających do 739 167 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiące około 2,03% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do około 2,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.