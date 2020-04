MD Games chce wydać 'Postal Redux' na konsole PS4, Xbox i Switch do IV kw. 2020

"Współpraca z Running With Scissors Studio LLC odbywa się naprawdę bezproblemowo. Nasi amerykańscy licencjodawcy od początku byli zainteresowani multiplatformowym podejściem, nie chcieli jednak nowo powstałej spółce z Polski z góry zlecać wykonania portów na trzy różne platformy równocześnie. W miarę postępów prac nad Postalem Redux na Nintendo Switch przekonali się jednak, że jesteśmy nie tylko godni zaufania, ale także gotowi technicznie i logistycznie do przyjęcia projektu tej skali" - powiedział prezes MD Games Radosław Mrowiński, cytowany w komunikacie.

"Postal Redux" to kultowa przed laty seria gier akcji, która od debiutu w 1997 roku wracała w postaci kilku sequeli, edycji Redux, czy nawet wersji na systemy Linux, Mac OS i Android. Mimo kilku prób, nigdy nie opuściła jednak wspomnianych systemów operacyjnych. Przygotowane przez MD Games wersje na platformy Sony, Microsoftu i Nintendo będą więc pierwszym kontaktem serii z konsolami do gier w historii, podkreślono w materiale.

"Konsolowy "Postal Redux" to reedycja kultowej gry, której wznowienia na PlayStation 4, Xboksa One i Nintendo Switch są tworzone równocześnie z pełnoprawną kontynuacją studia Running With Scissors Studio LLC, "Postal 4: No Regerts" na PC, a także spin-offem powstającym na licencji Amerykanów. Tak duża liczba gier w ramach jednej franczyzy umożliwia unikalne crossmarketingowe działania, które na zasadzie synergii są w stanie dać imponujące rezultaty" - podsumowano w materiale.