Medapp ma umowę z Semicon na sprzedaż aplikacji CarnaLife System

"17 czerwca 2020 roku spółka podpisała umowę współpracy z firmą Semicon Sp. z o.o., która od 30 lat działa w branży elektronicznej. Podpisana umowa dotyczy sprzedaży aplikacji do odbierania danych z urządzenia zaprojektowanego przez Semicon. Emitent z uwagi na swoje doświadczenie w tworzeniu systemów telemedycznych CarnaLife opartych o łączenie się z urządzeniami zewnętrznymi, został wybrany na partnera, który przygotuje aplikację do monitorowania ww. urządzeń. MedApp S.A. posiada wdrożony system ISO 13485, co umożliwia Semicon szybszą certyfikacje swoich produktów jako wyrobów medycznych w klasie Iia" - czytamy w komunikacie.