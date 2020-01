Medicalgorithmics pozyskał 13,2 mln zł z emisji akcji serii G

"Pozyskaliśmy środki, które pozwolą nam skoncentrować się na kontynuacji ekspansji w USA i na innych rynkach zagranicznych oraz rozwoju naszego portfolio produktów. Do końca tego roku chcemy mieć w zasięgu ponad 90% ubezpieczonych w USA, istotnie zwiększyć przychody z innych rynków zagranicznych oraz wprowadzić na rynek 2 nowe urządzenia i rozszerzyć portfolio oferowanych procedur medycznych w USA o usługę 'extended Holter'. Naszym celem jest także osiągnięcie pułapu 10 000 wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną - MediLynx - na terenie USA miesięcznie do końca 2020 roku. Wierzymy, że jest to cel osiągalny, bazując na tempie dokonywanych zmian biznesowych, liczbie kontraktowanych klientów oraz obserwowanej liczbie rozpoczynanych sesji monitoringu, która rośnie systematycznie od sierpnia ub.r." - powiedział prezes Medicalgorithmics Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.