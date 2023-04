Mętne działania Rosji. Moskwa szuka szczelin, aby sprzedawać ciężką benzynę

Ciężka benzyna

Proceder opisywany przez agencję dotyczy przede wszystkim tzw. ciężkiej benzyny. Jest to produkt ropopochodny używany głównie do produkcji tworzyw sztucznych i produktów petrochemiczny.

Rosja stras się zwiększać dostawy do Chin i Indii, ale te rynki nie są już tak chłonne. Część surowca trafia do Brazylii. Produkt wysłany jest również do zbiorników magazynowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Afryce Zachodniej, co według FGE było wcześniej rzadkością.