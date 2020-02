MI: Polska zaproponowała zmiany w Pakiecie Mobilności I

Z analizy, przeprowadzonej przez Polski Instytut Transportu Samochodowego, a cytowanej w komunikacie, wynika, że rozwiązania dotyczące obowiązkowego powrotu pojazdu do państwa siedziby, restrykcji nałożonych na transport kombinowany, kabotażu, a także przewozy cross-trade spowoduje dodatkowe puste przebiegi i, co za tym idzie, emisję dodatkowych ton CO2. Tylko obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby co najmniej co 8 tygodni spowoduje emisję dodatkowych 3 mln ton CO2 rocznie na terenie Unii.