MI: Port Gdańsk ma memorandum ws. współpracy z Administracją Portów Ukraińskich

Administracja Portów Ukrainy, powstała w 2013 roku i zrzesza 13 portów naszego wschodniego sąsiada. Siedzibą główną jest Odessa, największy port ukraiński. Na terenie portu znajduje się 55 nabrzeży przeładunkowych. Na jej terenie swoją działalność prowadzi 9 terminali do przeładunku towarów masowych, 6 terminali zbożowych, 2 terminale kontenerowe, terminal pasażerski i naftowy, ponadto 2 terminale do przeładunków owoców i olejów tropikalnych oraz terminal produktów chłodniczych. Terminale kontenerowe przystosowane są do przeładunku ponad 650 000 TEU rocznie. Terminal pasażerski jest jednym z największych na Morzu Czarnym i jest w stanie przyjąć jednocześnie do 5 jednostek wycieczkowych i obsłużyć do 4 milionów turystów rocznie, podano w materiale Portu.