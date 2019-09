transport 21 minut temu

MI zrealizuje zadania drogowe w 8 województwach za łączną kwotę ok. 262 mln zł

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 262 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI).