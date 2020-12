Microsoft: Placówki medyczne muszą współpracować z dostawcami rozwiązań

"W wypadku Microsoft firma wydaje rocznie ponad 1 bilion USD na rozwój zabezpieczeń już funkcjonujących systemów. Za bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych w Microsoft odpowiadają setki tysięcy pracowników, czego nie jest w stanie zagwarantować żadna placówka na świecie. Dodatkowo służba zdrowia ma swoje własne, unikatowe regulacje prawne, w tym regulacje bezpieczeństwa. Microsoft opracował w związku platformę Microsoft cloud for Healthcare dedykowaną telemedycynie i służbie zdrowia. Jest to pierwsza na rynku chmura dedykowana branży opieki zdrowotnej" - powiedziała ISBtech Kaidar.

"Cztery lata cyfrowej transformacji w służbie zdrowia przyspieszyły do czterech miesięcy. To niesamowite, że lekarze mogą kontaktować się ze swoimi pacjentami bez konieczności jeżdżenia na wizyty domowe, mając przy tym pełen dostęp do informacji medycznych. Lekarze mają obecnie wiele wspaniałych narzędzi, jak chociażby sztuczną inteligencję, która odciąża w pracy analizując olbrzymie ilości danych pacjenta" - dodała dyrektor.