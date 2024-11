Miliarder gromadzi wielkie zapasy gotówki. Oszałamiająca kwota

Zapasy gotówki i jej ekwiwalentów w Berkshire Hathaway urosły do 325,2 mld dol. na koniec września - informuje CNBC. Tym samym fundusz Buffetta powiększył rezerwę o 49 mld dol., gdyż na koniec drugiego kwartału posiadał 276,9 mld dol. Obecna kwota jest rekordowa dla Berkshire, ale też niespotykana nawet w świecie wielkich inwestorów. Przypomnijmy, że Buffett posiada ok. 227 tys. akcji Berkshire klasy A i 276 akcji klasy B, wartych ok. 136 mld dol. i odpowiadających 31,6 proc. głosów w spółce. Czyni to z niego największego indywidualnego akcjonariusza funduszu.