Millennium: Użytkownicy goodie cashback otrzymali już prawie 5 mln zł zwrotu 

W marcu br. użytkownicy programu goodie cashback wykonali rekordową liczbę 180 tys. transakcji (blisko pięciokrotny wzrost w porównaniu do marca 2019 r.) o łącznej wartości 17,5 mln złotych. Oznacza to, że tylko za zakupy dokonane w marcu br., do internautów korzystających z goodie cashback wróci prawie 600 tys. zł.

Goodie oferuje swoim użytkownikom dostęp do informacji na temat zniżek, promocji i wyprzedaży w sklepach oraz wydarzeń w centrach handlowych. Aplikacja goodie jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników. Platforma wykorzystuje technologie, takie jak wyszukiwanie głosowe czy geolokalizacja, w celu wsparcia całego procesu zakupowego. Dzięki narzędziu użytkownik otrzymuje informacje o ofertach dostosowane do preferencji. Platforma goodie została oparta na infrastrukturze chmury Microsoft Azure, co pozwoliło na szybkie wdrożenie takich funkcji serwisu jak rozpoznawanie obrazu, silnik rekomendacji oparty na machine learning czy narzędzia do obsługi multimediów.