Mintos dołączył do platformy firmę pożyczkową Dziesiątka Finanse

"Polska jest dla nas jednym z perspektywicznych krajów. Dlatego bardzo nas cieszy, że kolejna spółka prowadząca działalność w tym kraju dołącza do naszej platformy. Dziesiątka Finanse ma ugruntowaną pozycję na rynku i wciąż dynamicznie rozwija się. Naszą misją jest stworzenie globalnego rynku, który umożliwia swobodny i skuteczny przepływ kapitału. Korzysta już z niego 60 firm z sektora pożyczkowego na całym świecie, natomiast ponad 147 tys. inwestorów inwestuje na nim globalnie, wypracowując średnioroczne stopy zwrotu z inwestycji na poziomie 12%. Dzięki dołączeniu do Mintos Dziesiątka Finanse uzyskuje dostęp do całej bazy naszych inwestorów i ma możliwość pozyskiwania kapitału na dalszy, dynamiczny rozwój, zgodnie ze swoimi potrzebami" - powiedział współzałożyciel i dyrektor zarządzający Mintos Martins Sulte, cytowany w komunikacie.

Od początku swojej działalności do maja 2019 roku Dziesiątka Finanse udzieliła ponad 44 100 pożyczek o wartości 52,6 mln zł (12,2 mln euro), a jej portfel pożyczkowy netto wyniósł 2,5 mln euro. Firma pozyskała w tym czasie blisko 9 300 klientów. Spółka może pochwalić się jedną z najniższych na rynku szkodowości, która wynosi 3,95%, co oznacza, że 92,87% klientów firmy nie ma problemów ze spłatą pożyczonej kwoty, regulując swoje zobowiązania w wyznaczonym terminie lub przed terminem, wskazano także.

"Dziesiątka Finanse to wiarygodna i stabilna instytucja pożyczkowa, o jednym z najniższych w kraju współczynników szkodowości. Obecnie bardzo dynamicznie rozwijamy się Polsce i mamy ambitny cel - chcemy osiągnąć pozycję jednej z największych firm pożyczkowych w kraju. Planujemy też rozwój zagraniczny poprzez wejście w 2020 roku na rynek hiszpański. Dlatego mamy dalekosiężne plany związane z dołączeniem do Mintos, który zapewni nam nie tylko dostęp do kapitału, ale również promocję naszej marki oraz dostęp do szerszego rynku klientów, poza granicami Polski" - podsumował prezes Dziesiątka Finanse Tomasz Bracki.