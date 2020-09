Minutor Energia i HUB4Fintech mają list intencyjny ws. połączenia spółek

Podmioty podjęły negocjacje odnośnie do fuzji, dostrzegły bowiem korzyści płynące z zacieśnienia współpracy pomiędzy nimi oraz możliwości wykorzystania synergii płynącej z posiadanego doświadczenia i wzajemnych potencjałów. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Minutor Energia (spółka przejmowana) na HUB4Fintech (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Minutor Energia akcji HUB4Fintech. Istotną intencją stron jest to, aby po planowanym połączeniu powstał podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży OZE. Podpisanie listu intencyjnego otwiera etap prac nad przygotowaniem term sheet (porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji), którego podpisanie powinno nastąpić do 30 października 2020 r. Zarząd HUB4Fintech liczy, że połączenie może przynieść duże korzyści obu spółkom, podano.