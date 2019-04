ML System w tym roku będzie pracował nad poziomem marż

"Pracujemy nad marżą w tym roku. Warto pamiętać, że w okresie 2013-2014 miało miejsce podobne, co w ubr. przeskalowanie naszego biznesu z ok. 30 mln zł do 50 mln zł. W 2014 średnia marża wynosiła 9%, a w 2015 wzrosła do ponad 30%. Jak ułożyliśmy biznes, poziom marży wzrósł zdecydowanie. Teraz czas na poukładanie po kolejnym przeskalowaniu przychodów do ponad 100 mln zł. Koszty inwestycji ponosi się wcześniej, zanim zaczną pracować musi upłynąć pewien czas" - poinformował ISBnews Cycoń podczas GPW Innovation Day.