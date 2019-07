ML System widzi potencjał na rynkach eksportowych, m.in. w USA

Cycoń podkreślił, że ML System systematycznie realizuje plan ekspansji zagranicznej. W ramach rozwoju potencjału eksportowego, w grudniu 2018 r. firma rozpoczęła sprzedaż gamy produktów fotowoltaicznych do strategicznego partnera, który będzie odpowiedzialny za promocję i dystrybucję oferty ML System w Australii i Nowej Zelandii.

W I kwartale 2019 r. spółka dostarczyła moduły fotowoltaiczne na fasadę wentylowaną budynku Szpitala University College w Londynie oraz moduły na fasadę wentylowaną budynku prywatnego w Szwajcarii. Ponadto, w okresie 14-16 maja, produkty ML System były prezentowane na jednych z największych targów budowlanych w Australii i Oceanii - "Design Build (Sydney)". Zainteresowanie produktami firmy podczas wydarzenia było znaczące, będzie ona dążyć do realizacji projektów komercyjnych w tym regionie, wskazał prezes.

"Już teraz, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV [building integrated photovoltaics] na świecie. Oczekujemy, że praca nad dywersyfikacją oferty produktowej oraz jej rozwój technologiczny będą motorami wzrostu na rynkach eksportowych. Istotnym wsparciem w rozbudowie potencjału zagranicznego są także zmiany legislacyjne, obligujące do wykorzystywania komponentów aktywnych w budownictwie czy rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię" - powiedział Cycoń.

"Inwestycje w B+R stanowią trzon biznesu ML System. Wystarczy wspomnieć, że przy zatrudnieniu wynoszącym 143 osoby na koniec marca 2019 r., 25 osób to kadra B+R, która nieustannie pracuje nad rozwojem potencjału spółki w ramach dedykowanego laboratorium. Wartość zrealizowanych przez ML System projektów B+R wynosiła na koniec marca 2019 r. blisko 40 mln zł" - skomentował prezes.

"Równolegle do rozbudowy potencjału B+R pracujemy nad poszerzeniem możliwości wytwórczych. W lutym 2019 r. ML System podpisał z firmą Skawald kontrakt o wartości 10,2 mln zł na generalne wykonawstwo nowej hali o łącznej powierzchni ponad 3,6 tys. m2. Jej budowa, która zgodnie z umową zakończy się do 30 listopada 2019 r., jest częścią realizacji projektu Quantum Glass, którego celem jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Kolejnym krokiem będzie wyposażenie przestrzeni produkcyjnej w nowoczesne maszyny. Uważamy, że dzięki projektowi Quantum Glass zrewolucjonizujemy nie tylko rynek BIPV, ale również szkła budowlanego, którego szacunkowa wartość w Polsce wynosi 24 mld zł" - kontynuował prezes.