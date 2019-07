Mobilne Miasto/SmartRide: Floty sharingowe w Polsce liczą już 37 tys. pojazdów

"Usługi shared mobility dotarły do 71 miast, a możliwość korzystania z nich ma potencjalnie 11,5 mln osób. Aż 30 proc. współdzielonej mobilności w Polsce to pojazdy z napędem elektrycznym. Sharing przyczynia się do upowszechniania elektromobilności, popularyzacji nowych środków lokomocji i innowacji w transporcie miejskim. Pojawią się też zupełnie nowe pojazdy" - czytamy w komunikacie.