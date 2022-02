Mocne spadki na Wall Street. Upadek "fundamentu zaufania"

- Facebook to fundament zaufania. To spółka znajdująca się w posiadaniu bardzo szerokiego grona inwestorów jako kluczowa część portfela, więc kiedy ma tak trudne czasy, jak teraz, to niszczy zaufanie do całości rynku. Podstawowe obecnie pytanie brzmi, czy to problemy specyficznie związane z Meta, czy znajdą one przełożenie na inne spółki - powiedział JJ Kinahan, główny strateg rynkowy z TD Ameritrade.