Dolary na cenzurowanym w Moskwie. "Toksyczna waluta"

Jak wynika z komunikatu umieszczonego na oficjalnej stronie Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych, na który powołuje się Reuters, zakaz ma wejść w życie z dniem 29 sierpnia 2022 r. Wcześniej poinformowano o zmniejszeniu akceptowanego limitu zabezpieczenia w dolarach z 50 do 25 proc.

Dolar i euro na cenzurowany. Rosjanie próbują od nich odejść na rzecz juana

Ze względu na dotkliwe sankcje w obszarze sektora finansowego, Rosjanie m. in. nie są w stanie skorzystać ze swoich zagranicznych rezerw walutowych. W odpowiedzi próbują m. in. korzystać w swoich operacjach z chińskiego juana, a także wymusić zapłatę za dostarczany do Europy gaz w rublach. Gdy spotkała się z odmową ze strony Holandii czy Polski, w maju 2022 r. przerwała dostawy.