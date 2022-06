Rosja zaliczyła techniczne bankructwo. Jest reakcja Kremla

Rosja reaguje na swoją niewypłacalność. Obarcza winą Zachód

Symboliczność niewypłacalności Rosji widać też w reakcji kursu rubla do dolara – rosyjska waluta umacniała się o ok. 0,2 proc. do godziny 12.00, a za jeden dolar trzeba płacić obecnie ok. 53,7 rubla, podczas gdy z samego rana było to ok. 54,2 rubla. Taki zakres zmiany kursu nie jest jednak niczym niestandardowym w ostatnim czasie. Co więcej, waluta Rosji umacnia się regularnie od marca - od momentu załamania kursu, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, do teraz rubel zyskał ponad 40 proc. na wartości.