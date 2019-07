Monevia przekroczyła próg 200 mln zł wykupionych faktur od mikro- i małych firm

"W I połowie 2019 roku dalej dynamicznie rośniemy, utrzymując dynamikę ponad 30% wzrostu w ujęciu r/r. Obsłużyliśmy w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku blisko 12 tys. faktur na kwotę 43 mln zł. To dowodzi wysokiej skalowalności naszego modelu biznesowego, opartego na automatyzacji procesów i wykorzystaniu możliwości zdalnego kontaktu" - wskazał prezes spółki Monevia Maciej Drowanowski, cytowany w komunikacie.

Wśród trendów, jakie obserwuje Monevia, jest systematyczny wzrost średniej wartości brutto faktury sprzedawanej przez przedsiębiorców. O ile w roku 2016 było to 2,8 tys. zł, to w minionym półroczu było to już ponad 3,5 tys. zł (+24%). Próg 3 tys. zł średniej wartości faktury został przekroczony w roku 2017, a miniony rok zakończył się przekroczeniem 3,2 tys. zł. Jednocześnie rośnie mobilność przedsiębiorców, którzy coraz częściej chcą wykorzystać gotówkę ze sprzedaży wystawionych faktur w dowolnym miejscu na świecie, zarówno poprzez dokonanie płatności kartą, wypłatę gotówki w bankomacie, jak i poprzez zakupy online, wskazano także.