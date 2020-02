Moonlit Games chce skoncentrować się na symulatorach

"Zamierzamy tworzyć nieodkryte, a jednocześnie wyczekiwane symulatory. Niezagospodarowana grupa docelowa jest ogromna. Ludzie coraz częściej sięgają po symulacje by realizować swoje pasje. Obecnie prawie 40% najbardziej oczekiwanych gier na Steam to symulatory. Nasz pierwszy symulator, Model Builder trafi do sprzedaży w IV kwartale bieżącego roku" - powiedział Gardeła podczas spotkania z dziennikarzami.