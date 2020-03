Moonlit Games: Symulator 'Dog Trainer' pojawi się na PC na przełomie 2021/2022

"Umowa z wydawcą Frozen District jest tak sporządzona, że pokryje on koszty marketingu. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, gdyż otrzymaliśmy od tego wydawcy atrakcyjną ofertę i szybko podpisaliśmy umowę. Koszt produkcji wyniesie od 600 tys. zł do 1 mln zł. Oczywiście, planowane są dodatki do gry i w pierwszej kolejności będzie to gra na PC, której wydanie planujemy pod koniec 2021 lub na przełomie 2021-2022 r." - powiedział Gardeła podczas wideokonferencji.