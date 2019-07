Morgan Stanley zaleca sprzedawanie akcji. Ocenia, że są przewartościowane

"Prognozy zysków są zbyt optymistyczne w kontekście postępującego pogarszania się sytuacji w przemyśle. Dodatkowo oczekiwania co do obniżek stóp procentowych są wysokie, a to daje niewiele przestrzeni do dalszego podbijania cen akcji" - sugerują eksperci Morgan Stanley, cytowani przez agencję Bloomberg.