Morska Stocznia Remontowa 'Gryfia' ma umowę na budowę nowego doku w Szczecinie

"Dzisiaj sytuację mamy taką, że [...] Morska Stocznia 'Gryfia' ucieknie do przodu i będzie poczyniona duża inwestycja. Chciałem [...] poinformować, że wczoraj została podpisana umowa między Morską Stocznią Remontową 'Gryfia', Funduszem Rozwoju Spółek i Stocznią Szczecińską na budowę nowego, dużego doku - większego niż ten, który mamy, który zapewni Morskiej Stoczni Remontowej 'Gryfia' dalsze funkcjonowanie " - powiedział Zaremba podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

"Te pieniądze musimy my jako Gryfia pozyskać sami. Dlatego zwróciliśmy się do naszego właściciela z prośbą, żeby walne zgromadzenie akcjonariuszy wydało zgodę na wszczęcie procedury zbycia części majątku Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu" - powiedział.

"My ten majątek ze Świnoujścia z naszej części, czyli doki, sprzęt pływający, czyli wszystko, co będzie nam potrzebne, całą infrastrukturę, musimy przenieść i chcemy przenieść do Szczecina, żeby mieć pełne portfolio doków" - dodał.