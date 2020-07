Movie Games: Gra 'Lust From Beyond' zadebiutuje na platformie Steam 24 IX

"Jest nam bardzo miło poinformować graczy oraz inwestorów o dacie premiery wyczekiwanego ' Lust From Beyond'. Dzisiaj rozpoczynamy również zintensyfikowaną kampanię marketingową, w której skład wchodzić będą nowe trailery, streamy developerskie, akcje angażujące społeczność, a także zupełnie nowy, darmowy prolog. Pragniemy nie tylko powtórzyć intensywne działania zaprezentowane podczas premiery 'Drug Dealer Simulator', ale też rozwinąć je o kolejne, nowe sposoby dotarcia do potencjalnych odbiorców. Bardzo się cieszymy, że zainteresowanie już na obecną chwilę jest na tak wysokim poziomie" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Gra "Lust from Beyond" to pierwszoosobowy horror o odważnych okultystycznych i erotycznych motywach, osadzony w wyjątkowym świecie inspirowanym twórczością Lovecrafta, Gigera i Beksińskiego. Gracz przeniesie się do XIX-wiecznej wiktoriańskiej posiadłości. W przeciwieństwie do poprzedniej części, również półotwartych terenów, a także wizytówki serii - tajemniczego wymiaru Lusst'ghaa, w którym to najmocniej widać inspiracje twórczością wspomnianych artystów.