Movie Games ma umowę na port gry 'Drug Dealer Simulator' na PlayStation i Xbox

"Już zaraz po premierze 'Drug Dealer Simulator' na PC wspominałem, że powstanie wersji na kolejne platformy to tylko kwestia czasu. Gra bardzo dobrze została przyjęta przez użytkowników Steama, otrzymujemy również sygnały od graczy konsolowych, którzy z niecierpliwością czekają na grę przeznaczoną na ich platformy. Ruszają więc prace nad portingiem, zajmie się nim oczywiście MD Games. Będą one prowadzone równolegle z przygotowaniami wersji na platformy VR. Oba kanały dotarcia do graczy pozwolą nam jeszcze bardziej zwiększyć monetyzację produkcji" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.