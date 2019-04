Movie Games miało 528,75 tys. zł zysku netto, 652,8 tys zł zysku EBIT w 2018 r.

"Z pośród naszych premier z roku 2018 na szczególne wyróżnienie zasługują takie tytuły, jak 'Lust For Darkness', 'Treasure Hunter Simulator' oraz 'Void Space Racing', które osiągnęły zwrot poniesionych kosztów na produkcję w ciągu 24h od daty ich premiery. Dokładamy daleko idących starań aby poprzez szybkie weryfikowanie tytułów, jak również optymalizacje kosztową ich produkcji w możliwie największym stopniu gwarantować bezpieczeństwo szybkiego zwrotu kosztów naszych inwestycji, a sukcesy w tym obszarze potwierdzają powyższe premiery, jak również już tegoroczna 'Plane Mechanic Simulator'" - napisał prezes Mateusz Wcześniak w liście do akcjonariuszy.

"W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy również świetnie przyjęte tytuły, które będziemy chcieli wydać w obecnym roku, takie jak: 'The Beast Inside', 'Alaskan Truck Simulator', 'Don't Be Afraid', 'Total Alarm', 'Plastic Rebelion'. Stworzyło to istotne fundamenty do rozwoju spółki w nadchodzącym czasie poprzez potwierdzenie zainteresowania tworzonymi przez nas grami wyrażonym w tempie budowania steam wishlist (liczby zapisów naszych tytułów do listy życzeń graczy)" - dodał Wcześniak w liście.