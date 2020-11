technologie 58 minut temu

Movie Games nabył 39,96% akcji Patent Fund, wprowadzi Pixel Crow na NewConnect

Movie Games w wyniku zakończonych negocjacji zawarł 25 listopada br. z Venture INC umowę, na podstawie której nabył 4 065 415 akcji spółki Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 36,96% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podało Movie Games. Jednym z celów umowy, będzie pośrednie wprowadzenie Pixel Crow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółki powiązanej kapitałowo z Movie Games, do obrotu na rynku NewConnect.