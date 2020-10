Movie Games wprowadzi na rynek 3 tytuły w tym tygodniu

"'Scarlet' to coś zupełnie innego niż standardowa wersja demonstracyjna. Mamy do czynienia tutaj z unikalną rozgrywką, która ma za zadanie wprowadzić do nowego tytułu, a pełna wersja będzie jej rozwinięciem. 'Scarlet' pozwoli graczom za darmo i bez spoilerów wczuć się w niesamowity i oryginalny klimat gry, dzięki czemu chętniej podejmą decyzję o zakupie 'Lust From Beyond'. Już teraz liczba graczy czekających na tytuł jest bardzo imponująca. Liczymy, że podobnie jak to było na wiosnę w przypadku 'Drug Dealer Simulatora', prolog jeszcze bardziej poprawi ten wynik" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.