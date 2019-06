mPay rozpoczyna współpracę z Polonusem, wdroży nową wersję aplikacji

"Nowa wersja aplikacji mPay to m.in. usprawniona szybkość i stabilność działania, a także dynamiczny 'slider' wyświetlający oferty naszych partnerów nigdzie indziej nie dostępnych. Jako jedyna aplikacja do płatności mobilnych mPay będzie oferował około 2 tys. nowych produktów takich, jak kody do gier, klucze aktywacyjne do systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Dodatkowo wprowadzimy funkcję zakupu biletów na przejazdy autokarowe zarówno na trasach krajowych, jak i zagranicznych, gdyż od dziś rozpoczynamy współpracę z firmą Polonus" - powiedział Hejduk podczas konferencji prasowej.