MPiT: Dzięki uldze na B+R podatnicy CIT odliczyli 1,68 mld zł w 2018 r.

"Te dane potwierdzają, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej i częściej inwestują w prace badawczo-rozwojowe i co za tym idzie w innowacje. Widać, że przygotowane przez nasz rząd instrumenty podatkowe są przez nich coraz liczniej wykorzystywane, co pokazuje dobrze ugruntowana tendencja wzrostu wykorzystania ulgi na badania i rozwój. Analizując wykorzystanie ulgi widać też, że jest dużo więcej ale mniejszych projektów. Może to oznaczać, że trafiliśmy także do innej grupy docelowej - czyli małych i średnich przedsiębiorców. Mam nadzieję, że zwiastuje to oczekiwaną zmianę w strategiach biznesowych przedsiębiorców z sektora MŚP w kierunku adaptowania swojej działalności do realiów ery przemysłu 4.0. Daje to naszej gospodarce szansę na zupełnie nowy pułap rozwoju" - powiedział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.