MPiT: Wyniki firm za I półr. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne

"W roku ubiegłym dysproporcja ta była większa (6,5% vs 7,2%). W konsekwencji, wyhamował również spadek rentowności netto. Osiągnęła ona poziom 4,2%, czyli zaledwie 0,1 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Nastąpiło to pomimo pogorszenia koniunktury za granicą (w tym w Niemczech, będących największym odbiorcą polskiego eksportu), wzrostu cen energii oraz oczekiwań płacowych" - czytamy dalej.

"W przekroju sektorowym wzrost rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5% do 7,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 5,1%), budownictwie (z 1,6% do 2,9%), informacji i komunikacji (z 5,7% do 6,8%). Wyraźne osłabienie tego wskaźnika widać natomiast w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3% do 5,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4% do 8%)" - czytamy także.