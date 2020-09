MR: Rusza program ułatwiający relokację białoruskich firm na teren Polski

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju (MR) i Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i fundacją Startup Hub Poland.

"Ważne jest to, by pomagać tym, którzy chcą się rozwijać, w tym młodym białoruskim przedsiębiorcom. Wyciągnięcie ręki do Białorusinów jest również, szczególnie w obecnym momencie, naszym moralnym obowiązkiem" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.