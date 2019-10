MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,1% we wrześniu

"Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1%. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat. Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób" - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że w porównaniu do końca sierpnia 2019 roku liczba bezrobotnych spadła o 13,7 tys. osób, tj. o 1,5%, i była o 95 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 10%), podano także.

"We wrześniu zanotowano silniejszy spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do ubiegłego roku, a także utrzymał się trend spadkowy stopy bezrobocia w Polsce. Cieszymy się z coraz lepszej kondycji rynku pracy oraz z faktu, że korzysta z tego coraz więcej osób" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, cytowana w komunikacie.

"Według wstępnych danych wojewódzkich urzędów pracy, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,2 tys. - to wzrost o 0,4 tys., tj. 0,4% w porównaniu do sierpnia" - czytamy dalej w komunikacie.