Muszyński: Szeroki wybór dostawców i technologii zoptymalizuje budowę sieci 5G

"Budowa sieci telekomunikacyjnych czy inwestowanie w rozbudowę sieci dostępowej zarówno stacjonarnej, jak i radiowej służącej do obsługi internetu, jest ogromnym wydatkiem po stronie operatorów telekomunikacyjnych. Mówimy o budżetach idących w miliardy euro. Wielość dostawców i możliwość dopuszczania innowacyjnych technologii powinna być absolutnym warunkiem we wszystkich prowadzonych przetargach przez wszystkie podmioty globalnie" - powiedział ISBtech Muszyński.

Prowadzi to przede wszystkim do tego, że można wybrać najlepsze rozwiązanie technologiczne w najkorzystniejszej cenie, adekwatnej do jakości proponowanego rozwiązania, zaznaczył.