Nastroje konsumentów załamały się. Barometr Rynku Consumer Finance najniżej w historii

- Znaczne obniżenie poziomu wskaźników jest spowodowane wpływem pogarszających się ocen gospodarstw domowych odnośnie sytuacji makroekonomicznej i własnej sytuacji finansowej. Gwałtownie załamały się oczekiwania gospodarstw domowych co do przyszłej sytuacji gospodarczej, wzrosły obawy co do bezrobocia - komentuje wyniki współautor badań Sławomir Dudek z IRG SGH.