NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 11,8% r/r do 200,8 mld zł w II kw.

"W II kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 200,8 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 25,2 mld zł, co stanowi wzrost o 14,3%. Natomiast na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 11,8%" - czytamy w "Informacji o kartach płatniczych II kwartał 2019 r."

"W II kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 124,7 zł i była niższa niż w poprzednim kwartale (125 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W II kwartale 2019 r. na jedną kartę przypadały średnio 38 przeprowadzonych transakcji (w poprzednim kwartale było to średnio 34 transakcji)" - czytamy dalej.

W II kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,43 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 188 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 15%.

"Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując II kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 22,7%, a porównując do 2017 r., była większa o 48%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart" - wskazał bank centralny.