NCBR rozpoczęło nabór w 4. konkursie polsko-tureckim na projekty B+R

"Do udziału w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych zobowiązuje nas ustawa o NCBR. Bez takiej współpracy nie wyobrażam sobie efektywnego wspierania polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy mają ambicje wejścia ze swoimi innowacjami na zagraniczne rynki. Dlatego z roku na rok staramy się rozszerzać zakres tej współpracy w obszarach, które przynoszą wymierne korzyści zarówno nam, jak i naszym partnerom. Ze względu na te korzyści rozwijamy programy bilateralne z Turcją, ale także np. z Izraelem, Tajwanem, Niemcami czy Japonią" - powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Na wsparcie projektów NCBR przeznaczyło tym razem 5 mln zł, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 tys. zł. W przypadku organizacji badawczej intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku przedsiębiorcy - do 80%. Przewidywany okres realizacji projektu to 24-36 miesięcy, podano także.