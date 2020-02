Netia jest zainteresowana kolejnymi przejęciami zarówno B2C, jak i B2B

"Netia ma bardzo dobry start do nowego roku. Liczymy, że te same parametry z ubiegłego roku albo lepsze uda nam się osiągnąć w tym roku" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk podczas konferencji prasowej.

"Na razie nie powiemy, gdzie i jak. Warto zwrócić uwagę, że rynek kablowy w Polsce to jest ok 400 działających podmiotów. Najpierw przeprowadzamy więc skrupulatną analizę danej sieci, nim usiądziemy do stołu do rozmów. Mamy w 'pipelinie' pewne projekty, ale będziemy informować o szczegółach dopiero po ich zamknięciu zapewne na przestrzeni kolejnych kwartałów" - dodał prezes.