Netia liczy na weryfikację hurtowych stawek za zakańczanie połączeń w UE

"Ta zmiana w przypadku naszego kraju ograniczy, w mojej ocenie, o co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych przychody sektora, które operatorzy mogliby przeznaczyć na rozbudowę i modernizację sieci. Polskim konsumentom obniżenie cen hurtowych żadnych korzyści nie przyniesie, gdyż jesteśmy europejskim liderem z zakresie niskich cen i korzystania przez klientów z bardzo tanich planów typu no-limit" - powiedział Abramczuk w rozmowie z ISBnews.

Komisja Europejska (KE) 18 grudnia br. przedstawiła rozporządzenie, które w przypadku Polski oznacza duże obniżki stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (Fixed Termination Rate - FTR) i stopniowe obniżki stawek za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych (Mobile Termination Rate - MTR). W projekcie KE zaproponowano, aby docelowa maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) rozpoczętego i kończącego się w Unii Europejskiej wyniosła 0,2 eurocenta za minutę. Docelowa maksymalna stawka za zakończenie analogicznie przebiegającego połączenia na numer stacjonarny (FTR) to zaś 0,07 eurocenta za minutę. W wielu krajach członkowskich w tym, w Polsce obecnie stawki te są dużo wyższe.

Abramczuk ma nadzieję, że KE uwzględniając uwagi rynków krajowych, jeszcze raz się pochyli nad koncepcją zmian i przynajmniej wydłuży zaledwie dwumiesięczne vacatio legis, co da operatorom czas na przygotowanie systemów IT oraz weryfikację budżetów i planów inwestycyjnych.

"Jestem przekonany, że ten projekt w jakiś sposób będzie jeszcze dyskutowany i poprawiany. Nie jest to coś, co musi być natychmiast wprowadzone, zwłaszcza, że mamy kryzys wywołany pandemią. Są założenia KE i harmonogram, ale liczę na jakąś retrospektywną myśl twórczą, która pozwoli na powrócenie do tych tematów, na które zwrócił uwagę BEREC (międzynarodowa instytucja skupiająca regulatorów rynków telekomunikacyjnych w UE) czy organizacje przedsiębiorców krajowych w Polsce, ale zapewne również w innych krajach europejskich" - dodał prezes.