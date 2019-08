Netia miała 15,53 mln zł zysku netto, 20,74 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 20,74 mln zł wobec 34,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA , liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł 90,12 mln zł (+9% kw/kw, -3% r/r). Natomiast zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSSF 16, wyniósł w II kw. br. 114,26 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do I kw. br. Marża zysku EBITDA (MSR 17) za II kw. br. wyniosła 27,7%, podano w komunikacie.

Przychody przypisane do rynku B2B w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wyniosły 175 mln zł, co oznacza wzrost o niespełna 1% k/k i spadek o 3% r/r.

Realizacja przez Grupę Netia programu pod nazwą Sieć XXI w. i nakładów modernizacyjnych związanych z podniesieniem przepustowości internetu do 1 Gb/s, skutkuje konsekwentnym wzrostem rok do roku ogólnej penetracji usługami dostępu do internetu na własnej sieci do poziomu 14,84 proc. na koniec czerwca br.